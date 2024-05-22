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В постпредстве РФ в ЕС заявили, что Европа вернет украденные активы

В постпредстве РФ в ЕС подчеркнули, что конфискация активов может привести к непредсказуемым последствиям.
Глеб Владовский 2024-05-22 08:28:58
© Фото: Zhang Cheng, XinHua, Globallookpress

В российском постпредстве в Евросоюзе заявили, что странам ЕС рано или поздно придется вернуть замороженные активы РФ, передает телеканал 360.

В организации отметили, что Европейский союз открыл новую страницу истории, встав на «путь саморазрушения».

«Есовцы осознанно пошли на беспрецедентный шаг – воровство суверенных активов иностранного государства. Это наглядный пример того, что из себя представляют "европейские ценности" и насаждаемый западниками "порядок, основанный на правилах"», - говорится в заявлении.

В качестве аргумента приводится «некое юридическое обоснование» для махинаций с доходами от незаконно заблокированных активов Центрального Банка РФ. И таким образом ЕС, по словам постпредства, продемонстрировал миру свое якобы право украсть доверенные ему финрезервы, отказаться от обязательств по защите частной собственности.

«Предсказуемо только одно – рано или поздно есовцы будут вынуждены вернуть нашей стране украденное», - говорится в заключении.

Ранее сообщалось, что ЕК анонсировали на июль первое изъятие активов России для дальнейшей их передачи Украине.

#в стране и мире #ЕС #евросоюз #активы РФ
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