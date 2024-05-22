В постпредстве РФ в ЕС заявили, что Европа вернет украденные активы

В российском постпредстве в Евросоюзе заявили, что странам ЕС рано или поздно придется вернуть замороженные активы РФ, передает телеканал 360.

В организации отметили, что Европейский союз открыл новую страницу истории, встав на «путь саморазрушения».

«Есовцы осознанно пошли на беспрецедентный шаг – воровство суверенных активов иностранного государства. Это наглядный пример того, что из себя представляют "европейские ценности" и насаждаемый западниками "порядок, основанный на правилах"», - говорится в заявлении.

В качестве аргумента приводится «некое юридическое обоснование» для махинаций с доходами от незаконно заблокированных активов Центрального Банка РФ. И таким образом ЕС, по словам постпредства, продемонстрировал миру свое якобы право украсть доверенные ему финрезервы, отказаться от обязательств по защите частной собственности.

«Предсказуемо только одно – рано или поздно есовцы будут вынуждены вернуть нашей стране украденное», - говорится в заключении.

Ранее сообщалось, что ЕК анонсировали на июль первое изъятие активов России для дальнейшей их передачи Украине.