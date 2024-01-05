В Патагонии нашли ископаемые нового вида травоядного динозавра

Новый вид динозавров с длинной шеей и клювом обнаружили в провинции Неукен в Аргентине. Об этом сообщили ученые аргентинского совета по научным исследованиям Conicet.

Четвероногий динозавр носит название Sidersaura marae (Сидерсаура) и получил свое название из-за звездчатой формы обнаруженных хвостовых костей (Sider переводится как «звезда» с латыни). Вид относится к семейству ребакизавридов: они характеризовались широкими утиными мордами, а кости позвоночного столба были заполнены воздухом, как у птиц, что придавало им меньший вес. Сидерсаура - самый крупный представитель семейства и весил вплоть до 15 тонн и мог вырастать в длину от 18 до 20 метров. Предполагаемый возраст ископаемых - от 96 до 93 миллионов лет, что относится к началу верхнего мела

«Сидерсаура — один из последних ребакизаврид, но в то же время он принадлежит к древней в эволюционном отношении линии. Это показывает нам, что в конце своего времени некоторые из ребакизаврид ранних времен выжили и что они были самыми крупными представителями своей группы, учитывая, что они могли достигать почти 20 метров в длину», - рассказал исследователь Conicet Себастьян Апестегия.

Ранее в Кузбассе нашли останки динозавра эпохи Мелового периода на берегу местной реки . Ископаемому провели томографию, и это был первый целый скелет хищного динозавра из меловых отложений.