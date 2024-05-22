В МИД России заявили о глубоком кризисе в отношениях Москвы и Парижа

В Министерстве иностранных дел России считают, что отношения между Россией и Францией сейчас находятся в глубоком кризисе. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.

«Хотел бы обратить внимание на то, что российско-французские отношения уже находятся в глубочайшем кризисе, который сложно сопоставить даже с периодом холодной войны», - цитирует его РИА Новости.

По словам Студенникова, французская сторона сама заблокировала механизмы взаимодействия между странами в политической и экономической сферах, а также в сферах культуры, образования и спорта. Это не выбор Москвы, уверен он, а результат политики Запада, направленной на сдерживание России. Эта политика, по мнению дипломата, уже превратилась в гибридную войну против РФ.

Ранее сообщалось, что Франция тестирует разведгруппу, которая, по ее мнению, «будет полезна» на Украине. Эта группа под названием FRAN состоит из «ультра-малозаметных солдат».