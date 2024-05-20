Российские военнослужащие из группировки войск «Восток» показали работу артиллерийских расчетов в зоне СВО.

Артиллеристы группировки Восток из Бурятии только одной батареей за время боев уничтожили более тысячи целей: танки, БМП, минометы, реактивные системы залпового огня, пункты управления.

«Приоритетные цели в первую очередь подавление наступающей пехоты, опорники, пулеметные точки, снайперские пары, точки запуска операторов БПЛА», - рассказал командир батареи с позывным Ока.

Манёвренность - залог успешной боевой работы САУ Акация. Техника всегда должна быть в движении и не сломаться в неподходящий момент. За ходовой частью следит и ухаживает механик водитель.

«Прикладываем все усилия, чтобы техника была в строю и исправно работала.Следим за артчастью, двигателем, ходовой частью. Техника не подводит», - рассказал мехвод с позывным Полковник.

В радио эфире экипаж из Бурятии часто говорит на родном языке, чтобы противнику было ничего не понятно.

Здесь в районе Старомайорского на Времьевском выступе националисты получают серьёзный отпор и теперь даже не всегда ввязываются в контрбатарейную борьбу. Вместо этого они предпочитают находиться в глухой обороне и экономить снаряды, которых, по словам наших артиллеристов, у них явный дефицит .

Киевский режим, в ходе боев в ДНР, потерял 105 военнослужащих, две БМП, а в ходе контрбатарейной борьбы - гаубицу FH-70 производства Великобритании и самоходку «Гвоздика».