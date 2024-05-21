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При ударах Армии обороны Израиля по Газе погибли 30 палестинцев

При ударах ВВС Израиля по Джабалии и Бейт-Лахтии скончались 18 человек и еще 12 при атаке на город Газа.
Марина Крижановская 2024-05-21 06:05:21
© Фото: Abdul Rahman Salama XinHua Globallookpress

Удары, нанесенные израильской авиацией по городам в секторе Газа привели к гибели порядка 30 палестинцев.

После ударов ВВС Израиля по городам Джабалия и Бейт-Лахтия на севере палестинского анклава скончались 18 человек, а атака на город Газа стала причиной гибели порядка 12 человек. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

Сутками ранее 30 человек погибли после атак ЦАХАЛ по нескольким районам сектора Газа. Удары пришлись на город Хан-Юнис на юге сектора Газа.

После налета на лагерь беженцев Нусейрат в центре анклава погиб 31 человек, под завалами продолжали оставаться люди.

 

#в стране и мире #сектор Газа #ввс израиля #палестинцы #палестино-израильский конфликт
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