Танкисты «Сумрака» показали, как ударили по позициям ВСУ на берегу Днепра

На опубликованных кадрах добровольцы из 33-го отряда имени Маргелова обрушивают на противника минометный огонь. Подразделение сформировали в октябре 2022 года и за это время его ряды пополнили не просто квалифицированные бойцы, кто с 2014 года отстаивает интересы своей родины, но и находчивые инженеры, которые модифицируют беспилотники для выполнения боевых задач.

Если изначально отряд имени Маргелова формировался только из жителей Херсонской и Запорожской областей, то сегодня в его рядах собрались люди со всех уголков страны. Недавно за боевые заслуги на Херсонском направлении бойцы были удостоены наградами, среди которых ордена мужества, медали за отвагу и медали ордена за заслуги перед отечеством, а так же особой медалью, введенной совсем недавно - «Воин доброволец».

«Нахожусь в отряде уже чуть более года. Подписал контракт с образования отряда. Сам я далеко из Сибири. В 14-м году по зову сердца приехал на Донбасс. Служил, воевал на Донбассе», - рассказал командир 3-ей боевой группы с позывным Заря.

Огромную поддержку штурмовикам отряда оказывает батальон «Сумрак», который так же входит в группировку «Днепр». На танках Т-72Б3 они регулярно выходят на выполнение боевых задач по сдерживанию и подавлению сил противника.

Танк наносит удар по правому берегу Днепра, где по информации наших разведчиков расположились силы ВСУ. На то, чтобы выйти на огневую точку, навестись и потом уехать уходят считанные минуты. В условиях реального боя действовать приходится очень быстро.

Большую угрозу для нашей техники несут FPV-дроны, но танкисты нашли способ противостоять и им, устанавливая дополнительную защиту.

«Делаем вот такие вот "мангалы" так называемые, которые защищают от FPV-дронов, от кумулятивного снаряда, чтобы разжечь эту кумулятивную струю. Также ставится портативная РЭБ для FPV-дронов. При подлете, они автоматически опускаются сами, падают», - рассказал Тур.

Несмотря на то, что конструкция кажется тяжелой и на первый взгляд ограничивает движение танка, сами бойцы говорят, что это нисколько не мешает при выполнении боевой задачи.

«Хорошая машина. Очень. Тяжелая, идет легко, маневренная. Везде можно на нем пройти, если захочешь», - рассказал механик-водитель с позывным Змей.

Ранее мы показывали, как российский военнослужащий обманул смерть, увернувшись от вражеских FPV-дронов. На кадрах видно, как боец передвигается перебежками по полю, а украинские операторы дронов безуспешно пытаются по нему попасть.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.