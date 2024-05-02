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Систему централизованной заправки внедрили на аэродромах в зоне СВО

Новая система заправки самолетов топливом позволяет значительно упростить и сократить время процедуры.
Виктория Косогляденко 2024-05-02 23:20:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Оперативные аэродромы в зоне спецоперации оборудовали системой централизованной заправки топливом. Все по принципу привычной бензоколонки. Пятнадцать минут на один борт. Это в разы быстрее, чем подгонять машины-топливозаправщики.

«У нас век новых технологий, мы все стремимся к автоматизации. Поэтому, конечно же, мы сократили количество привлекаемого личного состава для выполнения определенных функций по заправке воздушных судов», - рассказал военнослужащий ВС РФ Иван.

Тут же своя лаборатория и контроль качества авиационного топлива. Пробы снимают по несколько раз в день.

«Заправка бортов осуществляется намного быстрее, намного лучше, качественнее. Контроль качества лучше. Это установка новых элементов, новых фильтров и новых агрегатов очистки», - заверил военнослужащий ВС РФ Руслан.

Су-25 выруливает на взлетную полосу. И сразу - на точку старта. Разгон, отрыв. Следом на взлет идет еще один борт, подготовка на земле непрерывна.

«С помощью централизованной заправки можно заправлять любой вид авиатехники: штурмовики, бомбардировщики, самолеты транспортной авиации», - отметил военнослужащий ВС РФ Дмитрий.

Каким будет очередное задание - часто выясняется уже в воздухе. Уточнить маршрут. Получить команду на боевое применение. Все это происходит на лету. Летчики штурмовой авиации по количеству боевых вылетов в сутки постоянно ставят новые рекорды.

#Су-25 #аэродром #наш эксклюзив #СВО #заправщики
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