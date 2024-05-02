Польских военных забросали камнями на границе с Белоруссией

Польские военные подверглись нападению с камнями и ветками на границе с Белоруссией, сообщается на сайте Пограничной стражи страны.

Польские патрули подверглись нападению дважды, говорится в сообщении. Во время одного из нападений офицеру пограничной службы ударили камнем по лицу. Ему потребовалась медицинская помощь.

Во время другого инцидента удар камнем в лицо получил солдат.

Поляки отмечают, что за последние три дня сотрудники Подляского пограничного отряда зафиксировали 469 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. А всего в апреле их было больше 5300.

Несколько раз за последние три дня Пограничная служба оказывала помощь иностранцам, нуждающимся в медицинской помощи. Всего в больницу доставили 10 иностранцев. Среди людей, получивших помощь, есть беременная женщина, вероятно, из Ирана. Около Беловежи иностранцы пытались пересечь пограничные реки Пшегленд и Подцеркувку.

В руки польских служб попали пособники в незаконном пересечении границы. Из троих нелегалов перевез гражданин Украины, еще шестерых - гражданин Польши.

В марте польские власти заявили о плане построить 70-метровые башни для наблюдения за границей с Белоруссией. В 2022 году на границе двух стран была возведена защитная стена из стальных решетчатых блоков высотой 5,5 м и протяженностью 186 км для защиты от нелегальных мигрантов.