Польша установит башни для наблюдения за границей с Белоруссией

Польские власти заявили о плане построить башни для наблюдения за границей с Белоруссией. Об этом в понедельник, 25 марта, рассказал главный комендант службы пограничной охраны республики бригадный генерал Роберт Баган.

Высота башен будет достигать 70 метров. В них будут встроены современные оптико-электронные приборы, которые дадут возможность получать точный обзор происходящего с обеих сторон польско-белорусской границы в радиусе 10 км. Об этом стало известно из материала польской газеты Dziennik Gazety Prawnej.

Ранее, в 2022 году, на границе была возведена защитная стена из стальных решетчатых блоков высотой 5,5 м и протяженностью 186 км для защиты от нелегальных мигрантов. Тогда строительство обошлось в $278 млн. Сейчас к ней планируют добавить поперечные балки.

В середине октября 2023 года в Польше прошел референдум, где жители отдали голоса против сноса стены. А в феврале 2024 года премьер-министр страны Дональд Туск заявил о планах улучшения ограждения.

В 2022 году власти Польши начали строительство заграждения из колючей проволоки на границе с Россией, в Калининградской области.