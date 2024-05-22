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Новая Зеландия приняла решение эвакуировать граждан из Новой Каледонии

Независимость Новой Каледонии от Франции не выгодна Макрону из-за географического положения, которое позволяет материку сохранять геополитическое преимущество.
Россина Бодрова Игнат Далакян 2024-05-22 23:17:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Правительство Новой Зеландии приняло решение решение об эвакуации своих граждан с французского острова Новая Каледония. Протесты бушуют в этой автономии уже неделю. На экстренные рейсы - полная посадка. В Новой Каледонии все еще небезопасно.

«Задача номер один: у нас есть новозеландцы, которые находятся в опасной ситуации, и наша задача - сделать все возможное, чтобы как можно быстрее вытащить их», - сказал министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс.

Часть острова в огне: недовольные политикой Парижа устраивают локальные поджоги, перекрывают улицы и нападают на полицейских. Эпизодов насилия и мародерства стало меньше после введения нацгвардии, комендантского часа и ограничений доступа к соцсетям. Но возникла новая проблема: километровые очереди в супермаркеты, где на входе появились инструкции: не более двух килограммов фруктов и не более двух единиц одной категории товара на руки.

«Мы в спешке закупаемся едой. Овощей больше нет, и запасы их не пополняются, поэтому остается полагаться только на замороженные продукты», - рассказал местный житель.

Островитяне запасаются топливом. На заправках со вчерашнего дня также нововведения: допустимый максимум 1 300 литров бензина: что пока еще приемлемо. При этом на улицах орудуют банды: под масками не разберешь кто есть кто: то ли коренные жители, то ли потомки колонизаторов.

«Мы хотим защитить наш район, наш дом, студентов, бизнесменов, рабочих, которые живут здесь и которые беспокоятся, потому что видят, как все горит, все разрушено», - сказал местный житель.

Новая Каледония под управление Франции перешла в середине XIX века. Территорию заселяли этнические канаки, но вскоре стали прибывать так называемые «кальдоши» - одни работали на металлодобывающих предприятиях, других отправляли в ссылку в тюрьмы. Спустя десятилетия обе группы освоились, добавилась третья - приезжие из материковой Франции: и таким образом сформировалась элита: белое сословие внедрялось в органы власти, оседало в бизнесе, в то время как канаки начинали терять свои права. И, по сути, сегодня вновь за это вступили в борьбу.

«Люди боятся покидать свои дома. Эти события отразились на судьбах многих жителей острова. Повторяются события 84-ого года», - поделилась жительница Новой Каледонии.

Тогда в 84-ом прошла серия протестов и жестоких беспорядков. Требовали расширения прав местных властей: лояльные Парижу партии продвигали своих, тех самых «кальдошей», а условные сепаратисты - коренных канаков. Кровопролитие остановили политической уловкой: местным на словах пообещали полную передачу власти и независимость, с поправкой: через 10 лет. Те упорно ждали, но в 98-ом Париж еще больше сократил избирательные мандаты в парламенты для «островитян» в пользу французов, разумеется. То есть судьбой Новой Каледонии практически полностью управляет материк. И сегодняшние протесты - очередная попытка отстоять историческую правду.

«Мы входим в состав различных структур, наши старейшины проводят переговоры на местах, поэтому мы, конечно, желаем, чтобы ситуация успокоилась и чтобы французское правительство сделало решительное политическое заявление, а не отправляло войска. Это не поможет возобновить переговоры», - сказал лидер профсоюза Канакских рабочих Рок Хаокас.

На переговоры вылетает Эммануэль Макрон - в правительстве подтвердили. Климат для диалога не самый благоприятный, учитывая, что парламент Пятой республики все же принял решение реформировать систему острова: право служить в местных органы самоуправления теперь могут те, кто проживает в автономии более 10 лет.

«В течение недели государство делало все возможное для восстановления порядка. Мы объявили чрезвычайное положение в Новой Каледонии, чтобы обеспечить соблюдение закона. Сейчас всё возвращается к спокойной жизни. Ситуация еще не полностью нормализовалась, но положение улучшается. Президент Республики объявил на заседании кабинета министров, что вскоре отправится туда», - рассказала официальный представитель правительства Приска Тевено.

Отчасти понятно, почему материк так отчаянно пытается заглушить права этнических островитян. Независимость Новой Каледонии Макрону не выгодна. Архипелаг богат одним из крупнейших месторождений никеля в мире. Географическое расположение позволяет Парижу сохранять исключительную экономическую зону и участвовать во внутренних процессах Азиатско-Тихоокеанского региона: а это уже геополитическое преимущество. И пока за счет острова решают глобальные задачи, в самой автономии образовалось серьезное расслоение общества: кальдоши и приезжие белые французы живут обеспечено, в отличие от канаков.

«На последнем референдуме в 21 году, нам, коренным жителям, отказали в праве голоса. Так что мы сочли этот референдум незаконным и призываем к проведению нового. Мы находимся в процессе деколонизации, который начался в 80-е годы, наша территория входит в список стран, подлежащих деколонизации, который утвержден профильным комитетом ООН», - заявил член политического бюро Канакского социалистического фронта национального освобождения Джимми Науна.

Предстоящий визит Макрона все же говорит о попытке властей договориться с канаками и мирно урегулировать ситуацию. Однако местные опасаются, что их обманут также как в 84-ом, а учитывая нарастающую прослойку белых, видится угроза в превращение в «этническое меньшинство».

Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что в Новую Каледонию будут введены французские войска из-за погромов на острове. Военные будут охранять морские гавани и аэропорты Новой Каледонии.

#в стране и мире #Франция #Эмманюэль Макрон #Новая Зеландия #новая каледония
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