Франция введет войска в Новую Каледонию

Французские военные будут отправлены в Новую Каледонию из-за погромов на острове, сообщил премьер страны Габриэль Атталь.

«Военные французской армии были дислоцированы, чтобы обеспечить безопасность портов и аэропорта Новой Каледонии», - информирует телеканал BFMTV.

Как сообщало издание ранее, на территории Новой Каледонии ввели чрезвычайное положение. Из-за беспорядков погибли три человека, в том числе полицейский. Также арестованы 70 человек. Предполагается, что порядок на острове восстановится в течение недели.

Рост насилия на французской тихоокеанской территории Новая Каледония возник из-за законопроекта, позволяющий французским жителям, проживающим в Новой Каледонии в течение 10 лет, голосовать на провинциальных выборах.

Новая Каледония была колонизирована Францией в 1853 году. В настоящее время на островах проживает около 175 тысяч человек. В декабре 2021 года состоялся последний, на котором 95% высказались против независимости территории от Франции, при этом явка составила 44%.