МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Франция введет войска в Новую Каледонию

Военные будут охранять морские гавани и аэропорты Новой Каледонии.
Ирина Егорова 2024-05-16 02:29:51
© Фото: IMAGOJussi Nukari, Global Look Press

Французские военные будут отправлены в Новую Каледонию из-за погромов на острове, сообщил премьер страны Габриэль Атталь.

«Военные французской армии были дислоцированы, чтобы обеспечить безопасность портов и аэропорта Новой Каледонии», - информирует телеканал BFMTV.

Как сообщало издание ранее, на территории Новой Каледонии ввели чрезвычайное положение. Из-за беспорядков погибли три человека, в том числе полицейский. Также арестованы 70 человек. Предполагается, что порядок на острове восстановится в течение недели.

Рост насилия на французской тихоокеанской территории Новая Каледония возник из-за законопроекта, позволяющий французским жителям, проживающим в Новой Каледонии в течение 10 лет, голосовать на провинциальных выборах.

Новая Каледония была колонизирована Францией в 1853 году. В настоящее время на островах проживает около 175 тысяч человек. В декабре 2021 года состоялся последний, на котором 95% высказались против независимости территории от Франции, при этом явка составила 44%.

#Франция #военные #беспорядки #погромы #Порт #чрезвычайное положение #охрана #новая каледония
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 