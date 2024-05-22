В НАТО заявили, что не имеют намерений направлять солдат на Украину

Североатлантический альянс не планирует отправлять на Украину военнослужащих. С соответствующим заявлением выступил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

«У НАТО нет никаких намерений размещать солдат на Украине. Украина даже не просит нас сделать это. Украинцы нуждаются в большей поддержке, и это наша цель в настоящее время», - рассказал замгенсека НАТО.

Он напомнил о 5-й статье Североатлантического договора, согласно которой военная помощь оказывается государству-члену и применяется только к территории альянса. По его словам, имеется «ясная демаркационная линия» между территорией военного блока и «территорией не-НАТО».

Обвинив Россию в гибридной войне против стран Запада, замгенсека НАТО перечислил риски для инфраструктуры. Среди них он выделил оптоволоконные кабели. посредством которых передается порядка 90% информации о финансовых сделках между США и Европой.

Призвав думать о сценариях событий за пределами территории Североатлантического альянса, Джоане добавил, что опасность исходит не только от России, но и от других «государственных и негосударственных акторов».

Как сообщает ТАСС, об этом Джоанэ заявил еще 16 мая в интервью газете Tagesspiegel, при этом текст этого разговора на румынском языке появился только в среду, 22 мая.

В то же время, 9 мая, премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО, и добавил, что без помощи альянса Украина не смогла бы так долго защищаться.