Мобилизация на Украине угрожает существованию крупнейшего украинского горно-металлургического завода «АрселорМиттал Кривой Рог», предприятие проводит кампании по привлечению на работу женщин. Об этом сообщил глава завода Мауро Лонгобардо в беседе с британской газетой Financial Times.

«Если они продолжат мобилизовывать, то у нас не будет достаточно (сотрудников - прим.ред) для функционирования. Мы здесь говорим о существовании компании», - цитирует РИА Новости слова Лонгобардо.

Он признал, что сейчас завод все больше нанимает женщин, в том числе для выполнения тяжелой физической работы, чтобы заменить мобилизованных мужчин. Последние же стараются обходить стороной предприятие, так как военные рекрутеры стоят на входе на завод во время пересменок.

По его словам, заводу пришлось сократить производство, в том числе речь идет об объемах изготовляемой стали, которая требуется для защиты объектов энергетики.

При этом на заводе не видят в будущем улучшения ситуации, в том числе спустя несколько лет после завершения конфликта на Украине. По мнению Лонгобардо, киевский режим проигрывает.

Напомним, с 18 мая в стране начинает действовать закон об ужесточении мобилизации, который отменяет понятие «ограниченно годный к военной службе». Военкомы ловят мобилизованных, в том числе инвалидов, заламывают мужчинам руки и запихивают в машину.