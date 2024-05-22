Две многоэтажки получили повреждения в Лисичанске из-за обстрела ВСУ

Украинские боевики обстреляли Лисичанск в ЛНР, в результате два многоэтажных дома в центре города получили повреждения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Леонид Пасечник.

Он добавил, что огонь велся, предположительно, американскими ракетами HIMARS.

«Значительные повреждения получили две девятиэтажки. На место выехали сотрудники МЧС и скорой помощи», - говорится в сообщении.

Пасечник добавил, что медики оказывают пострадавшим помощь. При этом точное число пострадавших не уточняется.

Украинские боевики регулярно наносят удары по гражданским объектам на территории России. Так, 19 марта они ударили по многоквартирному дому в центре Лисичанска.