После удара ВСУ по Донецку ракетой ATACMS ранены шесть человек

Число раненых после атаки ракетой ATACMS в поселке Моспино в Донецке увеличилось до шести человек, об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он уточнил, что ракета MGM-140 ATACMS была впервые применена на территории Республики.

«В поселке Моспино Пролетарского района столицы региона в результате обстрела из РСЗО HIMARS впервые по территории ДНР была применена ракета MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью. Ранения различной степени тяжести получили шесть гражданских лиц: мужчины 1954, 1968, 1977 и 1992 г.р., женщины 1968 и 1971 г.р.», - написал Денис Пушилин.

Глава ДНР рассказал о двух пострадавших после атаки украинской армией в Донецке и Макеевке Кировского района, а также о раненой женщине в селе Красная Поляна Волновахского района. Известно о 24 поврежденных жилых домах в поселке Моспино, а также Кировском районе Макеевки и Никитовском районе Горловки.

Местный житель, который стал очевидцем атаки, поделился подробностями обстрела ВСУ. «Звезда» опубликовала акадры Макеевки в ДНР после атаки украинских националистов.