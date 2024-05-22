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После удара ВСУ по Донецку ракетой ATACMS ранены шесть человек

Ракета MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью была впервые применена на территории ДНР.
Услада Дубинина 2024-05-22 20:04:52
© Фото: Сергей Аверин РИА Новости

Число раненых после атаки ракетой ATACMS в поселке Моспино в Донецке увеличилось до шести человек, об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он уточнил, что ракета MGM-140 ATACMS была впервые применена на территории Республики. 

«В поселке Моспино Пролетарского района столицы региона в результате обстрела из РСЗО HIMARS впервые по территории ДНР была применена ракета MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью. Ранения различной степени тяжести получили шесть гражданских лиц: мужчины 1954, 1968, 1977 и 1992 г.р., женщины 1968 и 1971 г.р.», - написал Денис Пушилин.

Глава ДНР рассказал о двух пострадавших после атаки украинской армией в Донецке и Макеевке Кировского района, а также о раненой женщине в селе Красная Поляна Волновахского района. Известно о 24 поврежденных жилых домах в поселке Моспино, а также Кировском районе Макеевки и Никитовском районе Горловки.

Местный житель, который стал очевидцем атаки, поделился подробностями обстрела ВСУ. «Звезда» опубликовала акадры Макеевки в ДНР после атаки украинских националистов.

#в стране и мире #Донецк #ДНР #ВСУ #атака
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