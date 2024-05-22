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Опубликованы кадры из Макеевки в ДНР после удара ВСУ

По предварительной информации, погиб пенсионер, несколько человек получили ранения.
Игнат Далакян 2024-05-22 16:03:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Украинские боевики обстреляли Кировский район Макеевки в ДНР. По предварительной информации, погиб один пенсионер, несколько человек получили ранения.

Местный житель, который своими глазами видел произошедшее, поделился со «Звездой» подробностями обстрела украинских националистов. Мужчина рассказал, что все случилось так быстро, что он не успел даже испугаться.

«Грохот такой сильный раздался. И все. Все поубегали и попрятались. Я вообще даже не смог испугаться», - рассказал житель Макеевки.

Он также добавил, что видел летящие в небе объекты, перед тем как они рухнули на землю.

«Были выхлопы, а потом летит вот эта штука черная, падает. Прилет я видел своими глазами. Я побежал за телефоном, думаю, сниму, как же он падает», - поделился очевидец.

Ранее украинские боевики применили реактивную систему залпового огня словацкого производства при ударе по Макеевке. Обстрел пришелся по парку города, где находилось много людей.

#ДНР #Обстрел #наш эксклюзив #погибший #Макеевка
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