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ВСУ применили РСЗО словацкого производства при ударе по парку в Макеевке

На момент удара ВСУ в парке Макеевки находилось много людей - пары, мамы с колясками, дети.
Игнат Далакян Андрей Лазарев 2024-05-20 21:46:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Город Макеевка, Кировский район. Боевики киевского режима обстреляли местный парк. Били предположительно из реактивной системы залпового огня словацкого производства, снарядами калибра 122 миллиметра. С увеличенной дальностью - в более чем 40 километров. По предварительной информации, пострадало пять человек. Сейчас с ними работают медики.

Глубокие воронки между березами огорожены сигнальными лентами. Весь день на месте работали сотрудники экстренных служб. Собирали фрагменты снарядов, которые отправят экспертам. Это доказательства очередного военного преступления. В парковой зоне в момент удара находилось много людей - пары, мамы с колясками, дети. Рядом дежурили таксисты.

«На лавочке на той сидел. - Что было дальше? Бухнуло так сильно. Что-то бабахнуло. Тут кровь пошла чуть - чуть. И пошел в магазин. Мне там полили перекисью», - рассказал очевидец.

Люди помогали друг другу. Кто-то вызывал скорую, кто-то оказывал первую помощь раненым - делал перевязки. Поблизости магазины, жилые дома и АЗС. Здание автозаправочной станции тоже повреждено осколками. Стекла выбиты и у припаркованных рядом машин.

«Первый удар. Сильный. Потом, где-то через полминуты несколько ударов сильных. Такие как кассетные. Что-то такое. Вышел на улицу - скорые, туда, сюда, туда, сюда. Это парк. Военных нету. И не было никогда», - рассказал очевидец.

Местные жители продолжают находить осколки снарядов от словацкого РСЗО, которые разлетелись на десятки метров. Говорят о нескольких прилетах. И продолжают убирать последствия чудовищного обстрела.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ впервые ударили по мирным жителям в ДНР американской бомбой GLSDB. Украинские боевики тогда обстреляли Черногвардейский район Макеевки.

#парк #ДНР #ВСУ #Обстрел #наш эксклюзив #Макеевка
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