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Гросси назовет виновника атак на ЗАЭС при наличии доказательств

Ранее стало известно, что директор МАГАТЭ проведет технические переговоры по АЭС в Калининграде.
Анна Назайкина 2024-05-19 09:35:58
© Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, GlobalLookPress

МАГАТЭ распространит данные о том, кто атаковал Запорожскую атомную электростанцию, если организация сможет проверить и подтвердить это. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Гросси отметил, что у него уже пытались узнать, могут ли в МАГАТЭ определить, кто стоит за атаками на АЭС. Он заявлял, что сделать это крайне трудно из-за того, что дроны могут быть запущены с любого направления.

«Поскольку мы являемся инспекторами, мы не хотели бы спекулировать, мы хотели бы говорить об этом тогда, когда в нашем распоряжении будут все элементы, чтобы подтвердить происхождение снаряда», - сказал он.

Кроме того, собеседник агентства выразил надежду на то, что новых атак на объект удастся избежать.

В минувшую субботу, 18 мая, стало известно, что директор МАГАТЭ проведет технические переговоры по атомной электростанции в Калининграде. Предполагается, что это будет ближе к концу мая.

#в стране и мире #МАГАТЭ #запорожская область #Атомная электростанция #атаки #заэс #рафаэль гросси
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