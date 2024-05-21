Расчет Д-30 накрыл пехоту врага, не дав ему закрепиться в лесополосе

Расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 уничтожил живую силу противника, не дав ему закрепиться в лесополосе на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Вначале действия противника были вскрыты операторами беспилотника. Координаты скопления вражеской пехоты были переданы расчету орудия из состава артиллерии 1-го армейского корпуса.

Неприятель, который пытался закрепиться в лесополосе, попал под град снарядов и, как сообщили в российском оборонном ведомстве, был уничтожен.

В МО РФ подчеркнули, что противник на Донецком направлении регулярно несет потери как в живой силе, так и технике из-за слаженной работы наших разведчиков и артиллеристов. Также боевая работа расчетов орудий мешает врагу подвозить боеприпасы и ротировать личный состав.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры из Волчанска, где сейчас ведет бои группировка войск «Север».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.