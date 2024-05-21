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Расчет Д-30 накрыл пехоту врага, не дав ему закрепиться в лесополосе

Российская артиллерия уничтожила украинских пехотинцев на Донецком направлении.
2024-05-21 11:29:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 уничтожил живую силу противника, не дав ему закрепиться в лесополосе на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России. 

Вначале действия противника были вскрыты операторами беспилотника. Координаты скопления вражеской пехоты были переданы расчету орудия из состава артиллерии 1-го армейского корпуса. 

Неприятель, который пытался закрепиться в лесополосе, попал под град снарядов и, как сообщили в российском оборонном ведомстве, был уничтожен. 

В МО РФ подчеркнули, что противник на Донецком направлении регулярно несет потери как в живой силе, так и технике из-за слаженной работы наших разведчиков и артиллеристов. Также боевая работа расчетов орудий мешает врагу подвозить боеприпасы и ротировать личный состав. 

Ранее «Звезда» опубликовала кадры из Волчанска, где сейчас ведет бои группировка войск «Север».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #артиллерия #д-30 #лесополоса #донецкое направление
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