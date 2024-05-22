Грузия может лишиться статуса кандидата в ЕС из-за закона об иноагентах

Еврокомиссия может не подтвердить статус кандидата в члены Европейского союза у Грузии, если закон об иностранных агентах будет отозван. Об этом пишет издание Foreign Policy со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Евросоюза.

«В октябре, если закон не будет отозван, ЕК заявит правительству Грузии, что не подтвердит статус кандидата», - говорится в публикации.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств стран ЕС в конце мая встретятся и, скорее всего, обсудят ответ на введение закона.

Напомним, что, несмотря на уличные протесты, грузинский парламент на прошлой неделе принял закон «О прозрачности иностранного влияния» в окончательном чтении. После принятия законопроекта демонстрации продолжились. Были задержаны 150 человек, двум участникам беспорядков грозят уголовные сроки за причинение ущерба и нападение на сотрудников правоохранительных органов.