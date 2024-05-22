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Российский танк Т-90А выдержал попадания трех FPV-дронов в зоне СВО

Экипаж танка помог российским штурмовикам захватить опорный пункт противника.
2024-05-22 11:56:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российский танк Т-90А выдержал попадания трех FPV-дронов ВСУ в зоне спецоперации. Кадры с боевой работой экипажа группировки войск «Запад» публикует Министерство обороны РФ.

Ведя непрерывный огонь по противнику прямой наводкой, экипаж подвергался обстрелам из ствольной артиллерии, РПГ и атакам FPV-дронов. Один из ударов дрона-камикадзе запечатлела экшен-камера, установленная на башне боевой машины.

«В данную машину попали три FPV-дрона, но она не получила никаких особо повреждений, сдержала удар. Мы продолжили свое движение и отработали по противнику свыше 15 выстрелов», - рассказал о ходе боя командир танка с позывным Скутер.

В ведомстве отметили, что благодаря огневой поддержке экипажа танка штурмовые отряды захватили украинский опорник. Подразделения гвардейской танковой армии группировки «Запад» улучшили позиции.

Накануне в Сети распространилось видео, на котором военнослужащий передвигается перебежками по полю, а украинские операторы FPV-дронов безуспешно пытаются по нему попасть. Российский боец увернулся от семи беспилотников и успешно добрался до своих позиций.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #Т-90А #СВО #FPV-дрон
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