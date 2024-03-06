Почему приходят незаконные штрафы: прокуратура проверяет камеры на дорогах

Количество выигранных водителями в судах дел о несправедливых штрафах с камер фиксации движения вызвали масштабные проверки этих систем сразу в нескольких городах страны. Один из распространенных способов взимания несправедливых штрафов - некорректная установка камер и дорожных знаков.

«Комплекс фиксировал превышение скоростного режима свыше 60 км/ч в населенном пункте. Однако по проекту на данном участке автодороги установлены дорожные знаки "Конец населенного пункта" и максимальная разрешенная скорость движения транспортных средств составляет не более 90 км/ч», - говорит старший помощник прокурора Саратовской области по связям со СМИ и общественностью прокуратура Саратовской области Юлия Чайковская.

Спорные ситуации вызывают непристегнутые ремни безопасности, разговоры по телефону за рулем, неверно считанные камерой номера. Только в Саратовской области после проверки отменены около 2 тысяч решений об административном наказании водителей.

Воронеж - один из крупнейших городов юга Центральной России. Проблемные улицы и перекрестки здесь давно известны и водителям, и инспекторам. То, что в городе стало на порядок больше систем видеофиксации, по количеству полученных штрафов почувствовали на себе многие водители.

Системы видеофиксации и их настройки бывают разные. Камеры на оживленных перекрестках крупных городов работают иначе, чем те, что стоят на скоростных участках федеральных трасс или на местах парковки машин.

«При любых сомнениях, которые у них возникли в корректности сформированных фотоматериалов, они обращаются в проектную организацию дорожного движения. Сопоставляют, и если находят нарушения, то мы либо обращаемся к владельцам автомобильных дорог, чтобы они привели в соответствие: установили знак, нарисовали разметку. Если это техническая проблема, то, безусловно, решаем ее самостоятельно», - говорит директор Государственного казенного учреждения «Региональный навигационный информационный центр» Евгений Остроух.

При всех темпах развития технологий каждый снимок фиксации нарушений сначала должен просматриваться инспектором и уже потом направляться владельцу автомобиля-нарушителя. Но в одной только Саратовской области за 2023 год выслано водителям больше 3 млн 200 тыс. штрафов. Возникает вопрос: сколько должно быть этих сотрудников, чтобы за день они просматривали более 9 тысяч фотоштрафов.

«Инспектор должен выявлять и исключать ошибки камер. Он должен понимать, каким образом это делается. Пока у инспектора нет никакого инструмента: инструкции, методички, как выявлять ошибки, - он будет считать для простоты, что камера не ошибается и фиксировать только нарушения. Соответственно, инспектор не будет разбираться: есть ошибка, нет, - он просто будет выносить постановление», - считает участник разработки ГОСТов комплексов фотовидеофиксации Григорий Шухман.

В Новосибирской области после прокурорской проверки серьезным санкциям подверглись несколько подрядчиков, не обеспечивших правильность монтажа оборудования для видеофиксации.

«За неисполнение девяти контрактов за неустановку и наладку комплексов автоматической фиксации Новосибирской области по инициативе прокуратуры заместитель директора подрядной организации дисквалифицирован. Директор другой организации привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму 1,8 млн рублей. После принятых прокуратурой мер подрядчики исполнили свои обязательства по установке необходимого оборудования», - говорит старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

По мнению экспертов, прежде всего нужно менять подход к процедуре выписки штрафов по фотовидеофиксации внедрением методик для инспекторов и ответственности тех, кто, не разобравшись, выписывает ошибочный штраф. Потому что неправильно принятое решение, на которое уходят секунды, затем оборачивается для водителей неделями, а то и месяцами на доказательство своей невиновности.