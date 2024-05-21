Российский боец обманул смерть, увернувшись от семи FPV-дронов ВСУ

Российский боец увернулся от семи FPV-дронов противника и успешно добрался до своих позиций.

Запредельное хладнокровие и мужество военнослужащего запечатлел сопровождавший его дрон-разведчик. Видео, на которое попали атаки БПЛА неприятеля, опубликовали в Сети.

На кадрах солдат не спеша пробирается по полю, усеянному воронками от мин и реактивных снарядов. В какой-то момент рядом с ним происходит разрыв, но боец лишь слегка ускоряет шаг. Снова разрыв - и снова ноль эмоций.

Еще через сотню метров вражеские операторы решают поразить военнослужащего дроном-камикадзе. Но боец вовремя уворачивается и падает на землю - беспилотник опять попадает мимо. В итоге военнослужащий благополучно добирается до укреплений.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») от обычных отличает высокая скорость. Они оснащены камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности оператора. То есть управление такими дронами осуществляется от первого лица при помощи пульта.