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При атаке ВСУ под Херсоном от мины пострадал пятилетний мальчик

У ребенка сильный ожог головы, кистей и коленных суставов.
Мария Зайцева 2024-05-22 11:14:11
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Херсонской области в городе Алешки на левом берегу Днепра пятилетний мальчик пострадал при украинской атаке дронами. Он получил минно-взрывную травму. Об этом сообщает губернатор области Владимир Сальдо в своем официальном Telegram-канале.

У ребенка сильный ожог головы, кистей и коленных суставов. Его доставили в Складовскую больницу, там ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Губернатор также перечислил потери киевского режима за сутки на Херсонском направлении. Среди них 105 боевиков, 136 орудий и минометов, 30 лодок, 45 дронов и 40 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Ранее 22 мая появились кадры работы экипажей танков Т-90М «Прорыв» российских десантников с закрытой огневой позиции, которые уничтожили пункт временной дислокации на правом берегу Днепра под Херсоном.

#в стране и мире #дрон #ВСУ #ребенок #пострадавший #владимир сальдо #минно-взрывная травма
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