Добровольцы отряда БАРС, проявившие высокие профессиональные и личные качества в ходе боевых действий на Южно-Донецком направлении, получили заслуженные награды.

Министерство обороны РФ публикует кадры торжественной церемонии вручения медалей, которая проходила на передовой. Как уточняет российское оборонное ведомство, награды вручались за мужество, отвагу и героизм.

Начальник управления ГОМУ ГШ ВС РФ Александр Туляганов поблагодарил бойцов за эффективную боевую работу, пожелал здоровья и успешного выполнения задач.

В Минобороны отметили, что каждый день военнослужащие отряда БАРС срывают атаки и ротации киевских формирований, уничтожают опорные пункты, места скопления живой силы и военной техники ВСУ. Своими действиями бойцы ВС РФ не позволяют противнику развить успех контрнаступательных действий.

На днях госнаграды вручили 110 добровольцам из отрядов БАРС. Церемония награждения проходила в Запорожской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.