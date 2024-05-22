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Добровольцев отряда БАРС наградили на передовой

От имени Верховного главнокомандующего ВС РФ и руководства Минобороны представитель ГОМУ ГШ ВС РФ поблагодарил добровольцев за эффективную боевую работу в зоне специальной военной операции.
2024-05-22 10:43:26
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Добровольцы отряда БАРС, проявившие высокие профессиональные и личные качества в ходе боевых действий на Южно-Донецком направлении, получили заслуженные награды.

Министерство обороны РФ публикует кадры торжественной церемонии вручения медалей, которая проходила на передовой. Как уточняет российское оборонное ведомство, награды вручались за мужество, отвагу и героизм.

Начальник управления ГОМУ ГШ ВС РФ Александр Туляганов поблагодарил бойцов за эффективную боевую работу, пожелал здоровья и успешного выполнения задач.

В Минобороны отметили, что каждый день военнослужащие отряда БАРС срывают атаки и ротации киевских формирований, уничтожают опорные пункты, места скопления живой силы и военной техники ВСУ. Своими действиями бойцы ВС РФ не позволяют противнику развить успех контрнаступательных действий.

На днях госнаграды вручили 110 добровольцам из отрядов БАРС. Церемония награждения проходила в Запорожской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #награждение #МО РФ #барс #СВО
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