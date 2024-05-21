ВСУ атаковали помогающих пострадавшим медиков в Свердловске в ЛНР

ВСУ обстреляли город Свердловск в Луганской Народной Республике. По предположительным данным, они использовали ракеты американского производства ATACMS с применением кассетных боеприпасов. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.

После первого обстрела во время работы на месте медиков и пожарных ВСУ совершили вторую атаку при помощи беспилотников.

В результате обстрелов пострадали восемь мирных жителей, которым оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Пасечник заявил об оперативной работе пожарных и сообщил, что уверен в должной оценке этой атаки сотрудниками СК.

Ранее 21 мая стало известно о ночной атаке ВСУ на Свердловск, во время которой были повреждены объекты инфраструктуры.