Министры иностранных дел Франции и Великобритании Стефан Сежурне и Дэвид Кэмерон в материале для британского издания The Telegraph заявили, что проигрыш Украины в конфликте с Россией можно будет расценивать как поражение всего Запада.

«Если Украина проиграет, мы все проиграем», - сообщили министры иностранных дел.

Также они сообщили о намерениях подтвердить поддержку Украины на саммите Европейского политического сообщества, планируемом в июле. По словам министров, Запад должен сделать «еще больше» для нанесения поражения России.

Ранее глава Государственного департамента США обозначил целью саммита «возведение моста» к членству Украины в НАТО. Историк Семибратов прокомментировал его заявление словами, что НАТО обманет Украину, как это произошло с Афганистаном.