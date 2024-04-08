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Главы МИД Франции и Британии заявили о необходимости победы Украины

По их словам, если Киев проиграет, то проиграет и Запад.
Мария Зайцева 2024-04-08 02:45:06
© Фото: USA Foreign, Commonwealth & Deve, Global Look Press

Министры иностранных дел Франции и Великобритании Стефан Сежурне и Дэвид Кэмерон в материале для британского издания The Telegraph заявили, что проигрыш Украины в конфликте с Россией можно будет расценивать как поражение всего Запада.

«Если Украина проиграет, мы все проиграем», - сообщили министры иностранных дел.

Также они сообщили о намерениях подтвердить поддержку Украины на саммите Европейского политического сообщества, планируемом в июле. По словам министров, Запад должен сделать «еще больше» для нанесения поражения России.

Ранее глава Государственного департамента США обозначил целью саммита «возведение моста» к членству Украины в НАТО. Историк Семибратов прокомментировал его заявление словами, что НАТО обманет Украину, как это произошло с Афганистаном.

#в стране и мире #Украина #МИД Великобритании #МИД Франции
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