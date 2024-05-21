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МВД планирует разрешить лишенным гражданства оставаться в РФ 90 дней

Кабинет министров одобрил законопроект МВД.
Мария Зайцева 2024-05-21 09:42:12
© Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости

МВД разработало законопроект, определяющий правовое положение для тех, кого лишили гражданства Российской Федерации. Поправки поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщают Известия со ссылкой на документ и источники в кабмине.

Закон о гражданстве был введен в октябре 2023 года, но в нем не были определены сроки возможного пребывания в России лиц, лишенных гражданства РФ.

Поправки дают возможность апатридам оставаться на территории страны от 15 до 90 дней. В новом документе учтен и более упрощенный порядок получения гражданства тем, у кого есть родственники, которые постоянно проживают на территориях, относившихся к Российской империи или СССР.

Расширен и список возможных причин лишения гражданства, в нем содержится более 60 статей Уголовного кодекса. В них входит дискредитация армии и действия, угрожающие национальной безопасности.

Ранее стало известно, что с 26 октября по конец апреля 398 иностранцев лишили гражданства России из-за преступлений.

#МВД #законопроект #поправки #кабмин #Лишение гражданства РФ
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