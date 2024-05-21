МВД планирует разрешить лишенным гражданства оставаться в РФ 90 дней

МВД разработало законопроект, определяющий правовое положение для тех, кого лишили гражданства Российской Федерации. Поправки поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщают Известия со ссылкой на документ и источники в кабмине.

Закон о гражданстве был введен в октябре 2023 года, но в нем не были определены сроки возможного пребывания в России лиц, лишенных гражданства РФ.

Поправки дают возможность апатридам оставаться на территории страны от 15 до 90 дней. В новом документе учтен и более упрощенный порядок получения гражданства тем, у кого есть родственники, которые постоянно проживают на территориях, относившихся к Российской империи или СССР.

Расширен и список возможных причин лишения гражданства, в нем содержится более 60 статей Уголовного кодекса. В них входит дискредитация армии и действия, угрожающие национальной безопасности.

Ранее стало известно, что с 26 октября по конец апреля 398 иностранцев лишили гражданства России из-за преступлений.