За полгода 398 иностранцев лишили гражданства РФ из-за преступлений

За последние полгода 398 бывших иностранных граждан лишились российских паспортов из-за совершенных преступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел России.

Напомним, 26 октября 2023 года вступил в силу закон, согласно которому гражданство РФ бывших иностранцев, которые совершили отдельные преступления либо создают угрозу национальной безопасности страны, подлежит прекращению, а паспорт российского гражданина - изъятию. При этом для такого решения не имеет значения, когда именно было совершено преступление.

По данным МВД, в общей сложности с начала действия федерального закона было принято 406 решений о прекращении гражданства РФ.

Согласно ч. 1 ст. 24 Федерального закона, приобретенное российское гражданство можно утратить за совершение преступлений по 64-м статьям Уголовного кодекса РФ, среди которых распространение фейков о Вооруженных силах России и дискредитация российской армии, диверсии, призывы к введению санкций и развязыванию агрессивной войны, дезертирство, уклонение от прохождения военной службы и исполнения ее обязанностей, а также обязанностей, которые предусмотрены законом об иностранных агентах, шпионаж, госизмена, разглашение государственной тайны.

В перечень преступлений также вошли некоторые статьи против половой неприкосновенности, о подделке денег или ценных бумаг, действия, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и оружия, бандитизме, организации преступного сообщества и занятии высшего положения в преступной иерархии. Лишить приобретенного гражданства также могут за участие в нежелательной иностранной или международной неправительственной организации.