МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

За полгода 398 иностранцев лишили гражданства РФ из-за преступлений

Всего с 26 октября 2023 года было принято 406 решений о прекращении гражданства РФ, сообщили в МВД России.
Максим Крюков 2024-04-30 11:18:38
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

За последние полгода 398 бывших иностранных граждан лишились российских паспортов из-за совершенных преступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел России.

Напомним, 26 октября 2023 года вступил в силу закон, согласно которому гражданство РФ бывших иностранцев, которые совершили отдельные преступления либо создают угрозу национальной безопасности страны, подлежит прекращению, а паспорт российского гражданина - изъятию. При этом для такого решения не имеет значения, когда именно было совершено преступление.

По данным МВД, в общей сложности с начала действия федерального закона было принято 406 решений о прекращении гражданства РФ.

Согласно ч. 1 ст. 24 Федерального закона, приобретенное российское гражданство можно утратить за совершение преступлений по 64-м статьям Уголовного кодекса РФ, среди которых распространение фейков о Вооруженных силах России и дискредитация российской армии, диверсии, призывы к введению санкций и развязыванию агрессивной войны, дезертирство, уклонение от прохождения военной службы и исполнения ее обязанностей, а также обязанностей, которые предусмотрены законом об иностранных агентах, шпионаж, госизмена, разглашение государственной тайны.

В перечень преступлений также вошли некоторые статьи против половой неприкосновенности, о подделке денег или ценных бумаг, действия, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и оружия, бандитизме, организации преступного сообщества и занятии высшего положения в преступной иерархии. Лишить приобретенного гражданства также могут за участие в нежелательной иностранной или международной неправительственной организации.

#в стране и мире #МВД РФ #лишение гражданства #иностранные граждане #преступления #паспорт рф #приобретенное гражданство
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049