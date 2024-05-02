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Языковой омбудсмен Креминь призвал к «наступательной украинизации»

По его словам, под наступательной следует понимать ту украинизацию, которая будет предусматривать «дополнительные возможности и контроль для обеспечения функционирования украинского языка».
Ирина Егорова 2024-05-02 19:33:13
© Фото: Kay Nietfelddpa, Global Look Press

От «оборонительной» к «наступательной» украинизации страны призвал уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь. По его словам, этот процесс предусматривает новые возможности и дополнительный контроль для обеспечения функционирования украинского языка. Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

Чиновник считает, что такая политика в отношении языка должна укрепить национальную безопасность страны и защитить ее национальную целостность.

Также омбудсмен призвал Верховную Раду «очистить топонимическое пространство Украины от русскоязычных кручей».

«Украинский язык находится под прицелом российских преступников. Сожженные библиотеки и школы, уничтожены памятники жертвам Голодомора и участникам боевых действий, замена вывесок и завоз пропагандистской литературы- среди примеров лингвоцида», - сказал он.

Накануне Кремень опубликовал отчет, в котором сообщалось, что на Украине осталось всего три школы, в которых изучается русский язык в качестве отдельного предмета.

#Украина #украинский язык #язык #тарас креминь #языковой омбудсмен
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