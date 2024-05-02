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Прохожий без причины ударил по голове 9-летнюю девочку в Люберцах

Следователи установили личность этого человека. Возбуждено уголовное дело.
Владимир Рубанов 2024-05-02 18:07:52
© Фото: Красково Online 24, VK © Видео: Красково Online 24, VK

Прохожий беспричинно ударил по голове девятилетнюю девочку в Люберцах. Это случилось днем 2 мая во дворе жилого дома в рабочем поселке Томилино, сообщили в подмосковной прокуратуре. Пользователи соцсетей пишут, что дело было в ЖК «Новотомилино».

Судя по размещенному в соцсетях видео, неизвестный человек сначала пинал припаркованный у тротуара микроавтобус. Навстречу ему шла группа школьников. Прохожий сильно ударил девочку по голове, и она упала.

Девочке потребовалась медицинская помощь, у нее диагностировали ушибы лица и головы.

Следователи установили личность этого человека. В связи с этим случаем они проверяют мужчину 1999 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщили в СУ СК по Московской области.

#в стране и мире #дети #Московская область #Прокуратура #нападение #Уголовное дело #ск россии #Люберцы #Хулиганство
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