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Путин наградил губернатора Белгородской области орденом Мужества

Вячеслав Гладков был награжден за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.
Тимур Шерзад 2024-05-02 18:27:35
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Об этом сообщается на портале правовой информации. 

Уточняется, что Гладков был награжден государственной наградой - орденом Мужества. 

В тексте президентского указа говорится, что Гладков удостоен ордена за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга. 

Ранее Гладков заявил, что за все время неизбирательных обстрелов со стороны ВСУ в Белгородской области погибли 120 человек.

#награждение #белгородская область #Владимир Путин #Орден мужества #Вячеслав Гладков
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