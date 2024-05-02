Путин наградил губернатора Белгородской области орденом Мужества

Президент России Владимир Путин наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Уточняется, что Гладков был награжден государственной наградой - орденом Мужества.

В тексте президентского указа говорится, что Гладков удостоен ордена за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.

Ранее Гладков заявил, что за все время неизбирательных обстрелов со стороны ВСУ в Белгородской области погибли 120 человек.