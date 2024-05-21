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Суд одобрил высылку собиравшего деньги для ВСУ бывшего студента МГУ

Студент уже находится в центре временного содержания.
Мария Зайцева 2024-05-21 08:16:32
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Суд одобрил ходатайство о помещении бывшего студента МГУ, который собирал деньги для ВСУ, в специальное учреждение для иностранцев для последующей депортации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Троицкого суда Москвы.

Украинский студент Сергей Гулько, обучавшийся на шестом курсе факультета фундаментальной медицины МГУ, публиковал в своих социальных сетях националистические публикации, пытался собирать деньги для ВСУ и «изыскивал сведения» с инструкциями вступления в украинскую армию россиянам.

Третьего апреля парня задержали, а спустя 25 дней арестовали на 12 суток. Затем молодого человека отчислили из МГУ.

Сейчас Гулько помещен в центр временного содержания, но пока он имеет возможность обжаловать решение о депортации.

#в стране и мире #Национализм #ВСУ #МГУ #студент #депортация
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