Суд одобрил высылку собиравшего деньги для ВСУ бывшего студента МГУ

Суд одобрил ходатайство о помещении бывшего студента МГУ, который собирал деньги для ВСУ, в специальное учреждение для иностранцев для последующей депортации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Троицкого суда Москвы.

Украинский студент Сергей Гулько, обучавшийся на шестом курсе факультета фундаментальной медицины МГУ, публиковал в своих социальных сетях националистические публикации, пытался собирать деньги для ВСУ и «изыскивал сведения» с инструкциями вступления в украинскую армию россиянам.

Третьего апреля парня задержали, а спустя 25 дней арестовали на 12 суток. Затем молодого человека отчислили из МГУ.

Сейчас Гулько помещен в центр временного содержания, но пока он имеет возможность обжаловать решение о депортации.