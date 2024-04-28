Студента МГУ из Одессы арестовали за сбор денег для ВСУ

Тверской районный суд Москвы арестовал студента факультета гуманитарного факультета МГУ на 12 суток за попытку собрать деньги для финансирования украинских боевиков и публикацию в Сети информации националистического характера. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Отмечается, что задержанный является жителем Одессы с украинским гражданством.

«Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Г., уроженец Одессы и гражданин Украины, проживающий в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте, неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, а также публикации, направленные на сбор денег "для нужд вооруженных сил Украины"», - цитирует РИА Новости сообщение правоохранителей.

Также известно, что студент не подавал заявления на получение российского гражданства. Юноша при этом неоднократно говорил о стремлении после учебы покинуть Россию, где «неуютно себя чувствует», призывал нанести удары по Москве и публиковал лозунги украинских националистических организаций.

Фигурант дела был задержан 3 апреля за неповиновение сотруднику полиции. После этого он был доставлен в суд для рассмотрения административного материала и избрания меры пресечения. В его отношении возбуждено дело по статье КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».