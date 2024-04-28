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Студента МГУ из Одессы арестовали за сбор денег для ВСУ

По данным следствия, задержанный неоднократно публиковал в сети призывы, содержащие межнациональную рознь, и лозунги украинских националистов.
Алексей Курильченко 2024-04-28 12:50:40
© Фото: Edgar Breshchanov, Global Look Press

Тверской районный суд Москвы арестовал студента факультета гуманитарного факультета МГУ на 12 суток за попытку собрать деньги для финансирования украинских боевиков и публикацию в Сети информации националистического характера. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Отмечается, что задержанный является жителем Одессы с украинским гражданством.

«Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Г., уроженец Одессы и гражданин Украины, проживающий в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте, неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, а также публикации, направленные на сбор денег "для нужд вооруженных сил Украины"», - цитирует РИА Новости сообщение правоохранителей.

Также известно, что студент не подавал заявления на получение российского гражданства. Юноша при этом неоднократно говорил о стремлении после учебы покинуть Россию, где «неуютно себя чувствует», призывал нанести удары по Москве и публиковал лозунги украинских националистических организаций.

Фигурант дела был задержан 3 апреля за неповиновение сотруднику полиции. После этого он был доставлен в суд для рассмотрения административного материала и избрания меры пресечения. В его отношении возбуждено дело по статье КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

#в стране и мире #МГУ #Задержание #студент #финансирование всу
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