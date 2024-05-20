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Не менее 30 человек погибли в центре сектора Газа после авиаударов Израиля

Примерно 31 палестинец погиб и десятки получили ранения после нанесения израильскими военными ударов по лагерю беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа.
Марина Крижановская 2024-05-20 05:50:05
© Фото: Ilia Yefimovich dpa Globallookpress

Армия обороны Израиля атаковала несколько районов сектора Газа, это включало атаки на Хан-Юнис на юге палестинского анклава.

После атаки по лагерю беженцев Нусейрат в центре сектора Газа погиб 31 человек, под завалами остаются люди. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Кроме того, под удар в центре сектора Газа попал и лагерь беженцев Завайда и лагерь Джабалия на севере. При этом отсутствуют точные данные о количестве убитых и раненых в результате нападений.

Как сообщалось 17 мая, главы МИД 13 стран призвали Израиль отказаться от операции в Рафахе. В частности, 13 министров иностранных дел направили письмо коллеге из Израиля Исраэлю Кацу с призывом отказаться от операции в этом населенном пункте сектора Газа.

#в стране и мире #сектор Газа #авиаудары #ввс израиля #палестино-израильский конфликт
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