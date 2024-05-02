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В 67-й бригаде ВСУ заявили о потере «всего костяка» под Часовым Яром

Не имея возможности укрыться и противостоять российским войскам, ВСУ отступили на два километра.
Владимир Рубанов 2024-05-02 15:09:26
© Фото: Kay Nietfeld dpa, Global Look Press

Солдаты 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ сообщили Associated Press о потере основной части подразделения из-за ошибок командования в организации обороны. В середине марта бригаду перебросили на позиции примерно в трех километрах от Часова Яра, рассказал агентству анонимный военнослужащий.

Бойцы ожидали увидеть там блиндажи, лабиринт траншей и огневые позиции, но обнаружили ряд ям, в которых с трудом можно было спрятаться во время артиллерийских обстрелов.

Под огнем солдаты вылезали из ям и начинали копать в направлении друг друга, чтобы между ними была хоть какая-то связь. При попадании снарядов вырытые в песчаной почве траншеи осыпались.

Не имея возможности укрыться и противостоять российским войскам, ВСУ отступили на два километра. Солдат рассказал, что больше 100 украинских солдат погибли или пропали без вести, сообщает Радио Sputnik.

«Мы потеряли командиров отделений, командиров взводов, командиров рот и сержантов. То есть мы потеряли весь костяк бригады», - сказал собеседник агентства.

Подразделение вывели в начале апреля и начали расформировывать. Генеральный штаб Украины обвинил в потерях бригаду, но командиры заявили, что у них не было шансов удержаться.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал наиболее горячими точками Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в Донецкой Народной Республике.

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