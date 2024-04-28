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Главком ВСУ Сырский признал преимущество российских войск

По словам главкома ВСУ, наиболее горячими точками сейчас остаются Ивановское и Часов яр на Краматорском направлении в ДНР.
Игнат Далакян 2024-04-28 17:37:01
© Фото: Nina Liashonok, Keystone Press Agency, Globallookpress

Главнокомандующий украинских войск Александр Сырский заявил об обострении ситуации на фронте. Он отметил, что российские войска сосредоточили основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах.

«Активно атакует по всей линии фронта, на некоторых направлениях - имеет тактические успехи», - цитирует РИА Новости сообщение Сырского.

По словам главы ВСУ, наиболее горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в Донецкой Народной Республике. Не менее сложная ситуация для украинских войск сложилась на Красноармейском и Кураховском направлениях, добавил Сырский.

Ранее главнокомандующий ВСУ рассказал, на каких направлениях у украинских войск большие проблемы. По словам Александра Сырского, наиболее сложная ситуация сложилась на Артемовском, Авдеевском и Угледарском направлениях.

#ВС РФ #Украина #ВСУ #СВО #Александр Сырский
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