Главком ВСУ Сырский признал преимущество российских войск

Главнокомандующий украинских войск Александр Сырский заявил об обострении ситуации на фронте. Он отметил, что российские войска сосредоточили основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах.

«Активно атакует по всей линии фронта, на некоторых направлениях - имеет тактические успехи», - цитирует РИА Новости сообщение Сырского.

По словам главы ВСУ, наиболее горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в Донецкой Народной Республике. Не менее сложная ситуация для украинских войск сложилась на Красноармейском и Кураховском направлениях, добавил Сырский.

Ранее главнокомандующий ВСУ рассказал, на каких направлениях у украинских войск большие проблемы. По словам Александра Сырского, наиболее сложная ситуация сложилась на Артемовском, Авдеевском и Угледарском направлениях.