В России с 3 по 5 мая ожидаются заморозки до -6 градусов

В европейской части России с 3 по 5 мая ожидаются ночные и утренние заморозки до -6 градусов, а также штормовое предупреждение. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас все опасные явления на европейской территории страны связаны с резким понижением температуры. Завтра уже воздушные массы будут с северо-востока, из приполярных регионов», - сказал синоптик.

По его словам, температурный рекорд побьет Костромская область - там ожидается до -6, в Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской областях будет теплее на 3 градуса, в Рязанской области прогнозируется до -2 градусов. В Подмосковье ночью температура воздуха опустится до отметки -1 градус, передает РИА Новости.

С 2 мая в центральную часть России начнется арктическое вторжение, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. 3 мая в Москве установится малооблачная погода и температура днем будет всего около +10, а ночью воздух остынет до -1...+4 градусов. Заморозки в Москву придут в ночь на предстоящую субботу.