МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В России с 3 по 5 мая ожидаются заморозки до -6 градусов

В Московской области температура воздуха опустится до отметки -1.
Ирина Егорова 2024-05-02 15:11:27
© Фото: Marius Bullingdpa, Global Look Press

В европейской части России с 3 по 5 мая ожидаются ночные и утренние заморозки до -6 градусов, а также штормовое предупреждение. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас все опасные явления на европейской территории страны связаны с резким понижением температуры. Завтра уже воздушные массы будут с северо-востока, из приполярных регионов», - сказал синоптик.

По его словам, температурный рекорд побьет Костромская область - там ожидается до -6, в Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской областях будет теплее на 3 градуса, в Рязанской области прогнозируется до -2 градусов. В Подмосковье ночью температура воздуха опустится до отметки -1 градус, передает РИА Новости. 

С 2 мая в центральную часть России начнется арктическое вторжение, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. 3 мая в Москве установится малооблачная погода и температура днем будет всего около +10, а ночью воздух остынет до -1...+4 градусов. Заморозки в Москву придут в ночь на предстоящую субботу.

#Подмосковье #Погода #температура #прогноз #Европейская часть России #Заморозки #май
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049