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Камеры зафиксировали удар молнии в Эйфелеву башню

Молнии бьют в Эйфелеву башню до пяти раз в год, не нанося ущерба главной достопримечательности Парижа.
Ян Брацкий 2024-05-02 01:54:16
© Фото: JS_SashaJs, Х © Видео: JS_SashaJs, Х

Молния ударили в Эйфелеву башню во время грозы в Париже. Редкие по своей красоте кадры запечатлели камеры видеонаблюдения. На них видно, как после удара молнии небо над башней вспыхивает синим огнем.

Действо длилось всего пару секунд. Сообщается, что иллюминация главной достопримечательности французской столицы на пострадала.

Молнии били в нее и раньше, сообщается на официальном сайте башни. В среднем, это происходит до пяти раз в год. Это не наносит вреда строению и прохожим.

#Франция #Париж #Гроза #молния #Эйфелева башня
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