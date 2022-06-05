Во Франции удалось запечатлеть удар молнии в Эйфелеву башню

На официальном сайте достопримечательности сообщили, что удар молнии никак не вредит башне и не представляет опасности для населения.

© Фото: @ptrenard, Twitter

В субботу вечером в Эйфелеву башню в Париже ударила молния. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV, ссылаясь на публикацию в соцсетях.

«Удар молнии в Эйфелеву башню, это примерно в 18.00 (19.00 мск) во время сверкания. Снято одновременно двумя камерами», - написал в своем Twitter-аккаунте французский фотограф, приложив два снимка в конце.

Официальный сайт Эйфелевой башни прокомментировал данный инцидент. По сообщениям источника, самая узнаваемая достопримечательность столицы Франции подвергается ударам молнии в среднем по пять раз в год. Как отметили на сайте, природное явление никак ей не вредит и не представляет опасности для местных жителей.

Ранее в Индонезии мужчина выжил после прямого попадания молнии. Пострадавшим стал 35-летний охранник, который с зонтом обходил территорию склада во время дождя. Мужчине удалось выжить благодаря интенсивному лечению в больнице.