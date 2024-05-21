МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Антонов назвал лицемерными оценки США действий МУС в отношении РФ и Израиля

Действия МУС в отношении России и Израиля, по мнению посла Анатолия Антонова, являются образчиком двойных стандартов и лицемерия.
Марина Крижановская 2024-05-21 05:18:09
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Российский посол в США Анатолий Антонов назвал «образчиком парада американского лицемерия» слова главы Пентагона Ллойда Остина, сказавшего, как Вашингтон оценивает действия Международного уголовного суда (МУС) в отношении России и Израиля, а также то, что он будет и далее поддерживать МУС в отношении преступлений Украины, невзирая на требование этого суда выдать ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

«Это очередной образчик двойных стандартов и парада американского лицемерия. Власти США отрицают легитимность МУС и запугивают санкциями эту структуру, когда речь заходит об интересах самого Вашингтона и его союзников», - заявил высокопоставленный дипломат.

Антонов добавил, что США не испытывают угрызений совести при пользовании этим «псевдоюридическим инструментом» в отношении своих оппонентов.

Прежде иронично прокомментировала заявления США в отношении МУС и Израиля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сравнила высказывания из-за океана с реакцией ужаленного самим собой скорпиона или запутавшегося в собственной паутине паука.

 

 

 

 

#Россия #в стране и мире #Израиль #Анатолий Антонов #посол рф в сша #МУС #лицемерие #оценки США
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Командный пункт системы ПРО
2
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
3
Духовное оружие
4
Станкостроение. Фильм 2
5
Ремзаводы
6
Станкостроение. Фильм 1
7
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
8
Военные микротурбины
9
Новый русский Суперджет
10
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 