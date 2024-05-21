Антонов назвал лицемерными оценки США действий МУС в отношении РФ и Израиля

Российский посол в США Анатолий Антонов назвал «образчиком парада американского лицемерия» слова главы Пентагона Ллойда Остина, сказавшего, как Вашингтон оценивает действия Международного уголовного суда (МУС) в отношении России и Израиля, а также то, что он будет и далее поддерживать МУС в отношении преступлений Украины, невзирая на требование этого суда выдать ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

«Это очередной образчик двойных стандартов и парада американского лицемерия. Власти США отрицают легитимность МУС и запугивают санкциями эту структуру, когда речь заходит об интересах самого Вашингтона и его союзников», - заявил высокопоставленный дипломат.

Антонов добавил, что США не испытывают угрызений совести при пользовании этим «псевдоюридическим инструментом» в отношении своих оппонентов.

Прежде иронично прокомментировала заявления США в отношении МУС и Израиля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сравнила высказывания из-за океана с реакцией ужаленного самим собой скорпиона или запутавшегося в собственной паутине паука.