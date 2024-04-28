Посол Литвы намекнул на атаку на Крымский мост

Литовский посол в Швеции Линас Линкявичюс выложил в соцсетях пост с намеком на возможную готовящуюся атаку на Крымский мост.

«Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время», - цитирует дипломата Sputnik.

Кроме того, посол выложил в посте коллаж с мостом через Керченский пролив и летящей ракетой.

В свою очередь первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, в ответ на публикацию, заявил, что тот пожалеет об этом.

Дипломат напомнил, что подобные заявления, но в отношении «Северных потоков» прозвучали в сентябре 2022 года от польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, в котором он намекнул на причастность США к диверсии, дописав «мелочь, а приятно». Однако некоторое время спустя пост удалили.