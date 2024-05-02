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В Москве заложили аллею в память о погибших в Доме профсоюзов

В ландшафтном парке «Митино» высадили 46 яблонь.
Сергей Лебедев 2024-05-02 13:59:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня в московском ландшафтном парке «Митино» заложили аллею в память о погибших 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, а также участниках специальной операции. Прошло мероприятие в рамках Международной акции «Сад памяти».

Участники акции высадили 46 яблонь. Именно столько человек, защищавших свое право на язык, культуру и самоопределение, погибли в Доме профсоюзов.

Организаторы мероприятия отметили, что символичная памятная Аллея памяти является лишь небольшой частью дани уважения и к тем подвигам, которые совершают российские бойцы в рамках специальной операции. Поэтому сегодня, закладывая аллею, вспоминают и имена погибших участников СВО.

Напомним, ровно 10 лет назад 2 мая националисты и сторонники государственного переворота на Украине подожгли Дом профсоюзов в Одессе. В нем укрывались представители антимайдана.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что поджог Дома профсоюзов был спланированной и скоординированной акцией устрашения. Ее разработало руководство киевского режима во главе с Александром Турчиновым.

#Москва #парк #Дом профсоюзов #Аллея памяти #Яблони #митино
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