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Дюмин отметил рост производственных мощностей тульской «оборонки»

На встрече с Владимиром Путиным Дюмин отметил работу руководителей предприятий, инженеров, конструкторов и всего персонала. Все, подчеркнул губернатор, понимают важность своей работы.
2024-05-02 13:43:05
© Фото: Пресс-служба президента РФ © Видео: Пресс-служба президента РФ

Губернатор Тульской области на встрече с президентом России Владимиром Путиным констатировал рост производственных мощностей тульских оборонных предприятий. 

«Наращиваются производственные мощности оборонных предприятий, вкладываются достаточно большие деньги, и для этих мощностей необходимы новые цеха и новые корпуса», - заявил Дюмин. 

Алексей Дюмин подчеркнул, что в первую очередь регион старается поддерживать кадровый потенциал. Дюмин отметил вклад руководителей предприятий, инженеров, конструкторов, всего персонала. Он отметил, что все выполняют задачи Верховного главнокомандующего и руководства Минобороны с ответственностью и пониманием, а продукция выпускается с тульских заводов в кратчайшие сроки, чтобы тут же поступить на передовую.  

Владимир Путин при этом констатировал, что Тульская область может похвастаться впечатляющим ростом промышленного производства и хорошими показателями. 

Ранее Дюмин обсудил с Мантуровым запуск Тульского центра беспилотных авиасистем.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ОПК #Тульская область #Владимир Путин #алексей дюмин #Промышленное производство
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