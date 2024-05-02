Дюмин отметил рост производственных мощностей тульской «оборонки»

Губернатор Тульской области на встрече с президентом России Владимиром Путиным констатировал рост производственных мощностей тульских оборонных предприятий.

«Наращиваются производственные мощности оборонных предприятий, вкладываются достаточно большие деньги, и для этих мощностей необходимы новые цеха и новые корпуса», - заявил Дюмин.

Алексей Дюмин подчеркнул, что в первую очередь регион старается поддерживать кадровый потенциал. Дюмин отметил вклад руководителей предприятий, инженеров, конструкторов, всего персонала. Он отметил, что все выполняют задачи Верховного главнокомандующего и руководства Минобороны с ответственностью и пониманием, а продукция выпускается с тульских заводов в кратчайшие сроки, чтобы тут же поступить на передовую.

Владимир Путин при этом констатировал, что Тульская область может похвастаться впечатляющим ростом промышленного производства и хорошими показателями.

Ранее Дюмин обсудил с Мантуровым запуск Тульского центра беспилотных авиасистем.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.