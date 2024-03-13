Мантуров и Дюмин обсудили запуск Тульского центра беспилотных авиасистем

Заместитель Председателя Правительства РФ - Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров встретился с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым для обсуждения реализации проекта Беспилотные авиационные системы в Тульской области». Об этом сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

Участники встречи сообщили, что первую очередь центра беспилотных авиационных систем (БАС) в Тульской области введут в эксплуатацию уже в 2026 году, а за текущий год планируется сделать проектирование центра.

«В его структуру войдут центры подготовки операторов БАС, лабораторно-исследовательский центр, летно-испытательный комплекс, производственные площадки для резидентов и др.», - сообщает пресс-служба.

Денис Мантуров призвал жителей Тульской области поучаствовать в конкурсном отборе на получение субсидий из федерального бюджета на 2025 год. Помимо этого, он обсудил с Алексеем Дюминым создание научно-исследовательского кластера «Композитная долина». Как отметил Дюмин, процесс уже запущен, и в ТулГУ открыли лабораторию полимерных материалов и композитов, также существует профильная программа магистратуры для подготовки специалистов.

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