В Калининграде военнослужащим выдали более 130 ключей от новых квартир

В Калининграде более 130 семей военнослужащих получили ключи и документы от квартир в новом доме. Их вручили лично командующий Балтийским флотом Владимир Воробьев и начальник территориального отдела «Калининградский» филиала «Западный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Татьяна Шикшнене.

«Это почетная миссия - вручить ключи тем, кто находится на страже нашего государства. От лица Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России поздравляю семьи военнослужащих флота с новосельем!», - отметила Татьяна Шикшнене.

Во время церемонии вручения заместитель начальника отдела капитального строительства по Балтийскому флоту Эдуард Ольховский передал командующему Балтийским флотом символичный ключ от новых домов.

Дом, в котором будут жить семьи военнослужащих, построен специалистами Военно-строительного комплекса МО РФ с применением передовых технологий. Помещения светлые и просторные, с современной отделкой. Каждая квартира оснащена противопожарной сигнализацией, а просторные фойе - автоматическими энергосберегающими системами освещения. Новостройка подключена к новой газовой котельной, квартиры оборудованы индивидуальными узлами учета коммунальных ресурсов.

Около дома есть детская и спортивная площадки, также на территории находятся парковочные места для машин. Неподалеку расположен филиал Нахимовского военно-морского училища.

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Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.