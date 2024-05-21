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На фабрике в Ногинске локализовали пожар на площади 3,6 тыс. «квадратов»

Пожарные в Подмосковье локализовали пожар на площади 3,6 тысячи квадратных метров в здании швейной фабрики.
Дарина Криц 2024-05-21 03:21:52
© Фото: МЧС РФ © Видео: МЧС РФ

В подмосковном Ногинске локализовали пожар на швейной фабрике. Площадь возгорания составила 3,6 тысячи квадратных метров.

По информации МЧС РФ, кровля здания обрушилась по всей площади.

«Пожар в Ногинске локализован на площади 3,6 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли по всей площади», - указали в пресс-службе ведомства.

Пожарные уточнили, что горели кровля и складское помещение на первом этаже.

Прежде сообщалось, что из горящего здания эвакуировали 20 человек. К борьбе с огнем привлекли 32 сотрудника МЧС и восемь единиц техники.

#в стране и мире #пожар #МЧС РФ #ногинск #Швейная фабрика
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