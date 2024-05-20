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В Ногинске загорелась кровля фабрики на площади 3,6 тысячи «квадратов»

Сотрудники МЧС тушат огонь на швейной фабрике в Ногинске, из здания эвакуировали 20 человек.
Дарина Криц 2024-05-20 23:26:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Пожарные МЧС борются с огнем в подмосковном Ногинске, там загорелась швейная фабрика.

Уточняется, что из горящего здания эвакуировали два десятка человек. Огонь охватил всю кровлю фабрики, есть угроза распространения пламени на соседние здания.

По информации ведомства, площадь пожара достигла 3,6 тысячи квадратных метров. На месте работают 32 сотрудника МЧС, также привлекли восемь единиц техники.

К тушению огня привлекли высотную технику. Пожарные работают по трем боевым направлениям. Они пытаются уберечь соседние постройки. На данный момент пожар локализовать не удалось.

#пожар #МЧС РФ #наш эксклюзив #ногинск #Швейная фабрика
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