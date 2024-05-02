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США продлили разрешение на платежи в адрес «Победы» до конца июля

Помимо этого речь идет о поставках товаров и услуг авиакомпании, которая с 1 мая находится в санкционном списке США.
Елизавета Кондрикова 2024-05-02 01:27:58
© Фото: Arne Dedert, dpa Globallookpress

США продлили разрешение на операции в адрес авиакомпании «Победа» до 30 июля текущего года, об этом свидетельствует информация из лицензии Министерства финансов США.

Речь идет о транзакциях, необходимых для поставок товаров, технологий и услуг лоукостера, пишет «360». В том числе новая лицензия позволяет осуществлять платежи в адрес «Победы» сроком до конца июля текущего года. 

Напомним, с 1 мая авиакомпания включена в антироссийский санкционный список США, информацию также предоставил американский Минфин. Помимо «Победы» ограничения были введены против нескольких десятков физических лиц, 16 морских судов, а также иностранных компаний.

 

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