США продлили разрешение на платежи в адрес «Победы» до конца июля

США продлили разрешение на операции в адрес авиакомпании «Победа» до 30 июля текущего года, об этом свидетельствует информация из лицензии Министерства финансов США.

Речь идет о транзакциях, необходимых для поставок товаров, технологий и услуг лоукостера, пишет «360». В том числе новая лицензия позволяет осуществлять платежи в адрес «Победы» сроком до конца июля текущего года.

Напомним, с 1 мая авиакомпания включена в антироссийский санкционный список США, информацию также предоставил американский Минфин. Помимо «Победы» ограничения были введены против нескольких десятков физических лиц, 16 морских судов, а также иностранных компаний.