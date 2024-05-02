Украинцу дали 11 лет колонии за шпионаж и передачу данных о ВС РФ

Гражданина Украины, который передавал данные о местах дислокации российских войск на территории Запорожской области, приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Соответствующее решение принял Верховный суд Республики Крым, сообщили в управлении Федеральной службы безопасности РФ по региону.

Отмечается, что украинца, который выполнял задание Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) по сбору данных для дальнейшего нанесения ракетно-артиллерийских ударов, раскрыли сотрудники ФСБ и Росгвардии. Они также обнаружили материалы, подтверждающие деяния украинского агента.

В отношении задержанного Следственный отдел УФСБ России по Запорожской области возбудил уголовное дело по ст. 276 Уголовного кодекса РФ («Шпионаж»), передает ТАСС. Обвиняемого признали виновным согласно приговору Верховного суда Крыма. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Приморья за шпионаж в интересах ГУР МО Украины. Подозреваемый, в отношении которого возбудили дело о госизмене, собирал и передавал представителю украинской военной разведки информацию об объектах военной инфраструктуры региона.